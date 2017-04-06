Координатор сборной Бразилии: "Мы бы хотели сыграть с Россией, но есть сложности"

Генеральный координатор сборной Бразилии Эдуардо Сезар Гаспар заявил, что проведение товарищеского матча против команды России находится под вопросом из-за бюрократических сложностей. Напомним, что сборная Бразилии первой отобралась на чемпионат мира-2018 в квалификационном турнире. Ее представители отправилась в Россию для ознакомления с условиями подготовки турнира.
– Для бразильской сборной было бы огромным удовольствием сыграть против сборной России в России, – цитирует ТАСС Гаспара. – Тем не менее, не все зависит от меня. Есть определенные бюрократические сложности. Сейчас трудно сказать, случится этот матч или нет, но, во всяком случае, мы бы очень хотели.
баламошка
Сложности понятны, ведь у России нет сборной по футболу.
20:49