Координатор сборной Бразилии: "Мы бы хотели сыграть с Россией, но есть сложности"

Генеральный координатор сборной Бразилии Эдуардо Сезар Гаспар заявил, что проведение товарищеского матча против команды России находится под вопросом из-за бюрократических сложностей. Напомним, что сборная Бразилии первой отобралась на чемпионат мира-2018 в квалификационном турнире. Ее представители отправилась в Россию для ознакомления с условиями подготовки турнира.

– Для бразильской сборной было бы огромным удовольствием сыграть против сборной России в России, – цитирует ТАСС Гаспара. – Тем не менее, не все зависит от меня. Есть определенные бюрократические сложности. Сейчас трудно сказать, случится этот матч или нет, но, во всяком случае, мы бы очень хотели.