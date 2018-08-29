12:00 | Футбол — Сборная России

Как Дзагоев стал голосом навигатора. Видео


ЦСКА в Твиттере опубликовал ролик о том, как полузащитник команды Алан Дзагоев стал официальным голосом сервиса для автомобилистов "Яндекс.Навигатор". Пользователи получили возможность загрузить голос хавбека армейцев начиная с 12.00 по московскому времени 29 августа.

Отметим, что в начале августа любители футбола получили возможность установить "озвучку" от партнера Дзагоева по сборной России, форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

Артем Дзюба - в "Яндекс.Навигаторе" //
"Ребята! Ребятулечки! Я белый и пушистый!" Дзюба стал голосом навигатора //
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