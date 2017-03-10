Игорь Колыванов: "Акинфеев - оптимальный кандидат на капитанство в сборной России"

Бывший капитан сборной России Игорь Колыванов сожалеет, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий принял решение приостановить выступление за национальную команду из-за возраста и состояния здоровья. По его словам, 34-летний футболист решил сосредоточиться на играх за клуб.

- Мне очень жаль, что Василий принял такое решение, потому что он был лидером обороны и хорошим футболистом, что не раз доказывал, - сказал Колыванов. - Видимо, почувствовал, что возраст берет свое, и теперь отдаст все силы ЦСКА. Раз он принял такое решение, значит, обдумал его. Он опытный человек. Нужно сказать Василию огромное спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной. Он полностью отдавался национальной команде, и претензий к нему никогда не было.

- Видите ли вы достойную замену Березуцкому в национальной команде?

- Есть футболисты, которые неплохо себя проявляют на этой позиции. Имею в виду молодежь.

- К кому должна перейти капитанская повязка?

- Есть Акинфеев, который уже давно выступает за сборную. По футбольным меркам он молодой вратарь, но уже ветеран национальной команды. Это оптимальный кандидат. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)