Игорь Гамула: "Мы просто убедились в том, что выбор игроков в сборную очень маленький"

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула отметил, что сборная России в 2018 году принесла болельщикам больше радости, а не печали. Россияне в последнем матче проиграли шведам (0:2) и не смогли выйти в дивизион А Лиги наций.

- Конечно, два последних матча смазали впечатление немножко, но надо учитывать, что у нас было очень много травм и мы не смогли выставить оптимальный состав в самой решающей игре, - приводит "РИА Новости" слова Гамулы. - Не считаю, что сезон получился неудачным, он принес много радости нашим болельщикам. В последних играх немножко не получилось, но не думаю, что теперь нашим ребятам надо делать какие-то замечания. Мы просто убедились в том, что выбор игроков в сборную очень маленький. Травмированных другие игроки заменить не смогли.