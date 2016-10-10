Игорь Чугайнов: "Кутепов не соответствует задачам, которые стоят перед сборной России"

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов выразил мнение, что Илья Кутепов не соответствует задачам, которые стоят перед национальной командой на домашнем чемпионате мира 2018 года. Ранее сообщалось, что на турнире россияне должны будут войти в четверку сильнейших.

- На мой взгляд, Кутепов не соответствует тем задачам, которые стоят перед сборной на чемпионате мира 2018 года, он может обижаться или не обижаться, но по характеристикам этот человека не подходит сборной, - приводит ТАСС слова Чугайнова. - У нас в команде нет такого человека, как Сергей Игнашевич, такого игрока надо готовить и готовить как можно быстрее, только через игру за свой клуб, который ставит перед собой высокие цели в чемпионате России. Этот человек должен быть лидером прежде всего в своем клубе, только тогда мы сможем рассчитывать, что в обороне сборной будет порядок.

Самая большая претензия к Кутепову заключается в том, что он слишком медленный, а это невозможно натренировать, это (скорость. - Прим. "СЭ") либо есть от природы, либо нет, если человек проигрывает в скорости, то ничем это не компенсируешь.

Могу сказать, что есть Андрей Семенов, Иван Новосельцев, этих людей нужно пробовать. У нас нет крайних защитников, если кого-то (переводить. - Прим. "СЭ") в центр обороны, то это кто-то будет из центральных хавбеков. По фактуре эту роль мог бы выполнить Дмитрий Тарасов. По скорости может что-то где-то сделать, но у него есть пробел в понимании игры. Больше пока никого не могу назвать.