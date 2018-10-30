Игорь Акинфеев о чемпионате мира: "Хотелось не испортить праздник и сделать стране подарок"

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о важности поддержки болельщиков на ЧМ-2018.

- Самое главное для меня - то, что заиграла сборная. Может, это громкие слова, но был действительно праздник. Мы понимали, что это Россия, будет много болельщиков, они от нас ждут. И хотелось этот праздник не испортить. В душе такое было, что мы должны, мы обязаны для страны сделать такой подарок. Может, мы его и не сделали до конца, но мы были честны по крайней мере, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Не забывайте, что много писем от болельщиков приходило на базу. Много писем из каждого уголка страны. Могу откровенно сказать, что мы читали эти письма. Думаю, что я вправе об этом сказать. Письма приходили, начиная от Владивостока и заканчивая какой-то глухой деревней. Мы понимали, что люди ждут, переживают, надеются. Вот это единение с народом, какая-то волна пошла позитивная, и мы поняли, что болельщики в нас верят. А когда болельщики верят, это такой эмоциональный подъем, что я просто не могу передать его.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.