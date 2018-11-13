Глава немецкого футбольного союза: " Матч против сборной России будет жестким тестом для немцев"

Глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель считает, что предстоящий товарищеский матч против сборной России станет хорошим тестом для сборной Германии.

– Мы должны опираться на хорошее качество футбола, показанное в последнем матче Лиги наций против команды Франции (1:2), – приводит слова Гринделя ТАСС. – После неутешительного выступления на чемпионате мира по футболу в России основной задачей национальной команды Германии является формирование новых кадров. Матч против сборной России будет жестким тестом для национальной команды Германии. На мировом первенстве российские футболисты доказали свою состоятельность. Нам определенно будет нелегко в предстоящей игре.

Сборная России – сборная Германии: товарищеский матч, 15 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).