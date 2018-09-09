Гильерме и Фернандес. Кого потеряла сборная Бразилии?

Бразильское издание UOL подсчитало, какие потери понесла сборная Бразилии, не сумев привлечь в команду игроков, которые затем были натурализованы и выступают за другие страны. Подсчеты показали, что общая стоимость таких бразильцев, защищающих цвета других сборных, составляет 307 миллионов евро. В подборку попали и игроки сборной России – вратарь "Локомотива" Гильерме и защитник ЦСКА Мариу Фернандес.

Вот как выглядит символическая сборная бразильцев, выступающих за другие страны, по версии UOL: Гильерме (Россия) – 3,5 миллиона евро, Мариу Фернандес (Россия) – 20 миллионов евро, Пепе (Португалия) – 2 миллиона евро, Лео Лакруа (Швейцария) – 2,5 миллиона евро, Эмерсон Палмьери (Италия) – 20 миллионов евро, Жоржинью (Италия) – 50 миллионов евро, Тиагу Алькантара (Испания) – 60 миллионов евро, Марлос (Украина) – 11 миллионов евро, Рони Лопеш (Португалия) – 28 миллионов евро, Диегу Коста (Испания) – 60 миллионов евро, Родриго (Испания) – 50 миллионов евро.