Федор Кудряшов: "Здорово, что буду играть против Месси"

Защитник сборной России Федор Кудряшов после тренировки на базе в Новогорске отметил, что команда работала над передачами и тактикой. Он также добавил, что тренеры расскажут, как играть против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

– Ничего нового. Тренировка была восстанавливающая. Работали над передачами и тактикой, – сказал Кудряшов. – Аргентина – одна из сильнейших сборных мира. Как с Месси играть, нам скажут тренеры. Здорово, что буду играть против него. Месси – как пять или шесть игроков сборной Аргентины. (Александр МУЙЖНЕК)

Сборная России в понедельник начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с испанцами пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Россия - Аргентина: как идет подготовка к матчу. LIVE!