00:06 | Футбол — Сборная России

Эдвин Ван дер Сар: "Советую Акинфееву уехать в Европу"


Бывший голкипер сборной Голландии  Эдвин Ван дер Сар считает, что вратарь национальной команды России  Игорь Акинфеев должен попробовать свои силы в Европе. 

Акинфееву нужно было уезжать из России намного раньше, - цитирует голландца "Лента.ру". - Хотя я перешел из "Фулхэма" в "Манчестер Юнайтед" только в 34 года. Поэтому переход в европейский клуб мог бы стать для Акинфеева новым вызовом и возможностью поиграть против классных игроков. Я советую ему покинуть ЦСКА и попробовать закрепиться в Европе.

Акинфеев провел 5 матчей в составе сборной России на чемпионате мира и пропустил 7 голов. 

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https://lenta.ru/articles/2018/07/13/van_der_sar/

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