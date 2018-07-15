Эдвин Ван дер Сар: "Советую Акинфееву уехать в Европу"

Бывший голкипер сборной Голландии Эдвин Ван дер Сар считает, что вратарь национальной команды России Игорь Акинфеев должен попробовать свои силы в Европе.

- Акинфееву нужно было уезжать из России намного раньше, - цитирует голландца "Лента.ру". - Хотя я перешел из "Фулхэма" в "Манчестер Юнайтед" только в 34 года. Поэтому переход в европейский клуб мог бы стать для Акинфеева новым вызовом и возможностью поиграть против классных игроков. Я советую ему покинуть ЦСКА и попробовать закрепиться в Европе.

Акинфеев провел 5 матчей в составе сборной России на чемпионате мира и пропустил 7 голов.

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