Дзюба знает размер одежды своей жены

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Знаешь ли ты размер одежды своей жены и сможешь ли ты подобрать ей модный подарок в женском отделе?

- Я знаю размер своей жены и легко смогу подобрать, наверное. Ее вкус я, определенно, знаю. Думаю, что я смог бы. Люди помогли бы мне. Я примерно знаю, где она одевается, и есть люди, которые могли бы мне подсказать. И размер я тоже знаю. В этом не было бы проблем. Но я не любитель этих вещей, не шопоголик. Мне тяжело даются походы в магазин.