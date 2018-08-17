Дзюба после хет-трика в ворота минского "Динамо" сравнил себя с суперменом

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба после трех забитых мячей в ворота минского "Динамо" (8:1 доп.время, первая игра - 0:4) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы сравнил себя с известным супергероем комиксов - суперменом. Игрок опубликовал соответствующий коллаж в своем Инстаграме.
На изображении также можно заметить российский флаг, эмодзи пламя, а также английское слово censored ("зацензурено". - Прим. "СЭ").
Оформив хет-трик в матче с "Динамо", Дзюба вошел в десятку лучших бомбардиров российских клубов на международном уровне.
Ранее форвард ответил Лукашенко на слова о "распальцовке" "Зенита".
"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов! //
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"Зенит"! Ты круче "Барселоны"!