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Дзюба после хет-трика в ворота минского "Динамо" сравнил себя с суперменом

Инстаграм Артема ДЗЮБЫ.
Инстаграм Артема ДЗЮБЫ.

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба после трех забитых мячей в ворота минского "Динамо" (8:1 доп.время, первая игра - 0:4) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы сравнил себя с известным супергероем комиксов - суперменом. Игрок опубликовал соответствующий коллаж в своем Инстаграме. 

На изображении также можно заметить российский флаг, эмодзи пламя, а также английское слово censored ("зацензурено". - Прим. "СЭ"). 

Оформив хет-трик в матче с "Динамо", Дзюба вошел в десятку лучших бомбардиров российских клубов на международном уровне. 

Ранее форвард ответил Лукашенко на слова о "распальцовке" "Зенита".

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