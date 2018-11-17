23:29 17 ноября | Футбол — Сборная России

Дзюба может сыграть со Швецией. Рауш, Головин и Фернандес - нет

Обсудить
5

Нападающий сборной России  Артем Дзюба в воскресенье прибудет в расположение национальной команды в Стокгольме, информирует официальный сайт РФС. 30-летний форвард выполнил всю лечебно-реабилитационную программу в Москве.

Защитник Константин Рауш покинет расположение национальной команды: у него имеются проблемы с мышцами шеи и спины. 28-летнему футболисту не хватит времени на восстановление к игре со Швецией в рамках Лиги наций. 

Также со шведами не сыграют хавбек Александр Головин и защитник Мариу Фернандес. 22-летний игрок "Монако" только вчера приступил к беговой работе - на восстановление ему понадобится не менее пяти дней. 28-летний футболист ЦСКА тренируется на велотренажере на базе армейского клуба. 

Сборная России сыграет с национальной командой Швеции в матче группового этапа Лиги наций 20 ноября.

Швеция - Россия

Все о сборной России - здесь

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Германии?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/208636

Обсудить
5
Загрузка...
Материалы сюжета: Россия в ноябре-2018 против Швеции и Германии
Материалы других СМИ
Загрузка...