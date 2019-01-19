Дмитрий Сычев: "Сборная России знает, что такое четвертьфинал ЧМ, у них теперь амбиции будут выше"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что национальная команда сможет удержаться на волне народной любви после успешного выступления на домашнем чемпионате мира. Россияне на ЧМ-2018 дошли до 1/4 финала.

- Планку подняли очень высоко, я думаю, почему нет, мне кажется вполне по силам ребятам удержаться. Тем более они теперь знают, что такое чемпионат мира, четвертьфинал и, соответственно, у них амбиции наверняка теперь будут выше забраться. Я думаю, Станислав Саламович знает, как добиться этого, - цитирует ТАСС Сычева.

Сычев защищал цвета сборной России с 2002 по 2010 год, провел 47 матчей и забил 15 голов.