19:24 | Футбол — Сборная России

Дмитрий Сычев: "Сборная России знает, что такое четвертьфинал ЧМ, у них теперь амбиции будут выше"

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Бывший нападающий сборной России  Дмитрий Сычев считает, что национальная команда сможет удержаться на волне народной любви после успешного выступления на домашнем чемпионате мира. Россияне на ЧМ-2018 дошли до 1/4 финала.

- Планку подняли очень высоко, я думаю, почему нет, мне кажется вполне по силам ребятам удержаться. Тем более они теперь знают, что такое чемпионат мира, четвертьфинал и, соответственно, у них амбиции наверняка теперь будут выше забраться. Я думаю, Станислав Саламович знает, как добиться этого, - цитирует ТАСС Сычева. 

Сычев защищал цвета сборной России с 2002 по 2010 год, провел 47 матчей и забил 15 голов.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6018793

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