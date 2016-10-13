Динияр Билялетдинов: "Джанаев неплохо дебютировал в сборной России"

Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов уверен, что большинство пропущенных мячей сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4) - следствие экспериментальных действий. По словам хавбека, на данный момент команде не хватает сыгранности.

- Недавно состоялся товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики. В составе было немало дебютантов: вместо травмированного Акинфеева на поле вышел Джанаев…

- Контрольные товарищеские матчи дают возможность оценить на деле способности футболистов. Джанаев неплохо дебютировал, выручал команду несколько раз. Большое количество пропущенных от Коста-Рики мячей - следствие экспериментальных действий. Пока не хватает сыгранности. Но время еще есть. Ребята стараются, бьются. А недочеты будут устранены тренером.

- Некоторые экс-игроки сборной возлагали большие надежды на Березуцкого, говорили, что Василий должен вести за собой команду. Однако, его действия привели к двум забитым мячам… Этих ошибок можно было избежать?

- Футбол не бывает без ошибок. Даже такие опытные игроки как Василий могут допустить оплошность. Но Березуцкий отдавал всего себя на поле, весьма эмоционально подсказывал другим футболистам. Это полезно, кому-то всегда нужно подбадривать и Вася с этим справился. В целом, осталось приятное впечатление от матча: достойный стадион, колоссальная поддержка зрителей. Конечно, хотелось бы всегда побеждать, однако, в данной ситуации все равно больше плюсов, чем минусов. (Любовь КОНЯЕВА)