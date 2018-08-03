Черчесов заявил о наличии мотивации попасть в полуфинал и финал ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что национальная команда мотивирована на попадание в финал следующего чемпионата мира. - Выше могут быть полуфинал и финал, и на встрече в Кремле (28 июля. - Прим. "СЭ") мы сказали, что для того, чтобы в следующий раз туда попасть - а нам там понравилось, - нужно добиваться титулов, - отметил Черчесов. - Добьемся - опять там окажемся. Мотивация есть.

27 июля Российский футбольный союз официально продлил контракт с Черчесовым на два года с возможностью пролонгации еще не два.

Специалист будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги Наций и отборочному циклу Евро-2020.

Сборная России под руководством Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории.

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