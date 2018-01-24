Борис Игнатьев: "На трансляциях со шведами и турками можно заработать"

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги жеребьевки Лиги наций. Напомним, что команда Станислава Черчесова на турнире сыграет с Турцией и Швецией.

– Лига наций вполне подойдет для подготовки к чемпионату Европы, – уверен Игнатьев. – В составе у турок квалифицированные футболисты. Не нуждаются в рекламе и шведы. Такая централизованная подготовка – хорошее решение. Не надо искать соперника на товарищеский матч. Сильные страны быстро найдут оппонентов, остальные – по остаточному принципу, что не всегда привлекательно. Как правильно серьезные противники едут только за деньги. Нам достались команды, на трансляциях с которыми можно заработать. Теперь все будет по-другому. (Евгений БЕЛОУСОВ)