Борис Игнатьев: "На трансляциях со шведами и турками можно заработать"

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги жеребьевки Лиги наций. Напомним, что команда Станислава Черчесова на турнире сыграет с Турцией и Швецией.
– Лига наций вполне подойдет для подготовки к чемпионату Европы, – уверен Игнатьев. – В составе у турок квалифицированные футболисты. Не нуждаются в рекламе и шведы. Такая централизованная подготовка – хорошее решение. Не надо искать соперника на товарищеский матч. Сильные страны быстро найдут оппонентов, остальные – по остаточному принципу, что не всегда привлекательно. Как правильно серьезные противники едут только за деньги. Нам достались команды, на трансляциях с которыми можно заработать. Теперь все будет по-другому. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Заметьте, НЕ "....победить турок и шведов, попасть в лигу А и отобраться на игры 2020...", а ""НА ТРАНСЛЯЦИЯХ......ЗАРАБОТАТЬ""!!!!! Мдяяяяяяяяя... О, времена, о, нравы!!!
18:45