Артем Дзюба: "Я бы сам себе не простил провала на домашнем чемпионате мира"

Форвард сборной России Артем Дзюба оценил выступление команды на ЧМ-2018.

- Мы играли от сердца, от души, сражаясь в каждом матче изо всех сил, – и люди нас почувствовали, никто не остался безразличным. Мы участвовали в турнире нашей мечты, в играх нашей жизни, - цитирует футболиста sobaka.ru.- Когда восемь лет назад я узнал, что чемпионат мира пройдет в России, то ждал этого больше всего на свете. Я бы сам себе не простил провала. Я, как и все ребята, знал: наш долг – любой ценой выжать из себя максимум. Мы, профессиональные спортсмены, должны быть готовы к любым нагрузкам и психологически, и физически.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).