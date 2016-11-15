Андрей Семенов: "Нужно было раньше забивать"

Защитник сборной России Андрей Семенов после товарищеского матча с Румынией (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Он отметил, что тренерский штаб не давал установки увеличивать темп игры к концу встречи – это получилось благодаря фанатам.

– Навязывали борьбу на каждом участке поля и владели преимуществом. Нужно было раньше забивать и доводить дело до победы, – заявил в эфире программы "Все на Матч!" Семенов. – Но хорошо, что забили в конце и победили. Активная концовка получилась сама собой. Болельщики нас гнали вперед, мы это чувствовали. Болельщики были 12-м игроком. Мне очень понравилась атмосфера в Грозном, спасибо большое болельщикам за такую поддержку.