Андрей Перегудов: "Стадион "Динамо" готов принять товарищеский матч Россия – Турция"

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов рассказал о том, что стадион "Динамо" будет готов принять товарищеский матч между сборными России и Турции, который состоится 5 июня.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что товарищескую встречу сборной России, которая состоится в начале июня, планируется провести на Центральном стадионе "Динамо".

– РФС всегда очень взвешенно подходит к определению места проведения матчей национальной команды, – сказал Перегудов. – Что касается нашего стадиона, то, хотя пока он не введен в эксплуатацию, мы идем в графике и готовы принять заключительный контрольный матч сборной России перед чемпионатом мира.

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина вместимостью 26 319 зрителей расположен под одной крышей с универсальной "ВТБ Ареной", на которой будут проходить баскетбольные, хоккейные, боксерские, теннисные поединки, а также концерты. (Павел ГУРЕВИЧ)

Дата товарищеского матча между сборными России и Италии пока не определена//

Сборная России сыграет с Австрией и Турцией перед чемпионатом мира-2018