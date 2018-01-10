Дата товарищеского матча между сборными России и Италии пока не определена

Пресс-атташе Федерации футбола Италии (ФФИ) Паоло Корби рассказал корреспонденту "СЭ", что соглашение между ФФИ и Российским футбольным союзом (РФС) подразумевает проведение товарищеского матча между сборными Италии и России, но дата игры пока не определена.

В среду пресс-служба РФС сообщила, что сборная России 5 июня сыграет товарищеский матч с Турцией. При этом в ноябре сообщалось, что в этот день может состояться товарищеская встреча Россия – Италия, которая стала бы первой на московском стадионе "Динамо" после реконструкции.

- ФФИ подписала соглашение с РФС 19 октября 2016 года. В рамках данного договора, который подразумевает дальнейшее продвижение футбола в странах и рост его уровня, ожидается проведение товарищеского матча между национальными сборными, а также встреч молодежных и женских команд, – сообщил "СЭ" в пресс-службе ФФИ. – Но на сегодняшний день пока нет никаких дат по проведению игры между Италией и Россией. (Павел ГУРЕВИЧ)

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