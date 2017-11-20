Алексей Миранчук: "Матчи против Аргентины и Испании были для нас с братом большим событием"

Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей и Антон Миранчуки в интервью RT отметили, что игру Лионеля Мессии сложно описать словами. Они также добавили, что участие в матчах против Аргентины (0:1) и Испании (3:3) было большим событием для них.

– Для вас матчи против Аргентины и Испании стали особенными? Вы оба с детства болеете за "Барселону", и вот перед вами на поле ваши кумиры. Какие чувства испытали?

Алексей: Это было большое событие не только для нас с Антоном, но и для всей страны. Конечно, приятно стоять напротив команды, составленной из звезд мирового футбола, которую ты обычно видишь только по телевизору. Отличаются ли они от нас? Ну, Месси не просто так получил пять золотых мячей, конечно, он футболист другого уровня, это даже сложно описать словами.

Антон: Мы, правда, немного расстроились, что в составе Испании не было Иско, он так и не приехал в Россию. Нас это, скажем так, очень подбило. Лешу так сильно, что даже гол забил (Смеется.).