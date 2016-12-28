Алексей Маклаков: "Зря Слуцкий полез в сборную России"

Известный российский актер, читатель года "СЭ" Алексей Маклаков выразил мнение, что экс-наставнику ЦСКА Леониду Слуцкому не надо было идти на пост главного тренера сборной России. Под руководством специалиста россияне пробились на Euro-2016, где набрали 1 очко в группе с Англией (1:1), Словакией (1:2) и Уэльсом (0:3). По словам специалиста, после последней игры к нему подошла группа футболистов и в жесткой форме высказалась о собственном выступлении.

– А вы поняли, почему общественность так набросилась на Леонида Слуцкого после рассказа о фразе "Мы г…о"?

– Уважаю, уважал и буду уважать Слуцкого. Ведь он в принципе сказал то, о чем мы кричали, когда Уэльс забивал России. Наверное, сформулировал мысль немного жестковато. Ну а что поделать? Кнут и пряник с нами не проходит. Сборную выручает либо аврал, либо чудо. Ни того, ни другого на Euro-2016 не произошло. Мне кажется, Слуцкий вообще зря полез в национальную команду. Он человек высоких амбиций, в итоге надломился. Но все это поправимо. Слуцкий – талантливый человек, умница. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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