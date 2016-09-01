Александр Самедов: "В Турции всегда потрясающая атмосфера в плане футбола"

Полузащитник сборной России Александр Самедов после ничьей с Турцией (0:0) в гостевом товарищеском матче подчеркнул, что команда старалась делать все, что от нее требовалось. По словам Самедова, атмосфера на стадионе была отличной, передает спецкор "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК.

– Состав сильно изменился после Еuro-2016… Тяжело?

– Тяжело, не тяжело… Какой есть состав – такой и есть. Мы вышли и старались делать все, что от нас требовалось.

– Видели когда-нибудь настолько радушный прием нашей сборной? Трибуны скандировали – "Россия"…

– Я уже играл в Турции, здесь всегда потрясающая атмосфера в плане футбола. Трибуны болеют очень активно. Здесь играть очень приятно. Никакой враждебности сегодня не заметил – они поддерживали свою команду, все было нормально.

– Что от вас по позиции требовал Черчесов?

– Требовал играть по всей бровке, обострять, навешивать и помогать сзади.

– Как выдержали настолько серьезную нагрузку – жара была страшная?

– Нормально! Тренерский штаб поставил задачу – мы ее выполняли.

– Вы начинали в "Спартаке", когда Черчесов в нем заканчивал… Сильно изменился?

– Тогда он был игрок, сейчас – тренер. Прошло 14 лет – конечно, изменился!