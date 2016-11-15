Александр Кокорин: "Поздравляю Акинфеева с очередным "сухарем"

Нападающий сборной России Александр Кокорин поздравил Игоря Акинфеева с рекордом в составе национальной команды. Для голкипера матч против Румынии (1:0) стал 45-м, в котором он уходил с поля без пропущенных мячей. По этому показателю Акинфеев обошел Рината Дасаева.

"Очередной сухарь от капитана, поздравляю с рекордом", - написал Кокорин в Instagram.