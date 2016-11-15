Александр Кокорин: "Поздравляю Акинфеева с очередным "сухарем"

Нападающий сборной России Александр Кокорин поздравил Игоря Акинфеева с рекордом в составе национальной команды. Для голкипера матч против Румынии (1:0) стал 45-м, в котором он уходил с поля без пропущенных мячей. По этому показателю Акинфеев обошел Рината Дасаева.
"Очередной сухарь от капитана, поздравляю с рекордом", - написал Кокорин в Instagram.
YurovTheBest
00:29
YurovTheBest
вперёд, дебилы! так-то Игорь рекордсмен по сухим матчам за всю историю сборных России-СССР
00:29
вперёд Спартак!
Кто с сухарями входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Кто пропускает всё в Европе? Начало рук его из ...опы, кого всё время узнают? Скажите, как его зовут?)))))))))))))))
23:41 15 ноября