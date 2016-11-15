23:08 15 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Кокорин: "Поздравляю Акинфеева с очередным "сухарем"

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Нападающий сборной России Александр Кокорин поздравил Игоря Акинфеева с рекордом в составе национальной команды. Для голкипера матч против Румынии (1:0) стал 45-м, в котором он уходил с поля без пропущенных мячей. По этому показателю Акинфеев обошел Рината Дасаева.

"Очередной сухарь от капитана, поздравляю с рекордом", - написал Кокорин в Instagram.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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YurovTheBest

00:29

YurovTheBest

вперёд, дебилы! так-то Игорь рекордсмен по сухим матчам за всю историю сборных России-СССР

00:29

вперёд Спартак!

Кто с сухарями входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Кто пропускает всё в Европе? Начало рук его из ...опы, кого всё время узнают? Скажите, как его зовут?)))))))))))))))

23:41 15 ноября

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