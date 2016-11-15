20:53 | ФУТБОЛ — Сборная России

Акинфеев установил рекорд сборной по количеству сухих матчей

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Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству сухих матчей в истории сборных СССР/СНГ/России. Товарищеская встреча с Румынией стала для голкипера ЦСКА 45-й, в которой ему удалось сохранить свои ворота на замке. Предыдущее достижение принадлежало Ринату Дасаеву – 44 игры без пропущенных мячей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Рекордсмены национальной сборной по сухим матчам

Вратарь

Годы

Матчи

Сухие матчи

Игорь АКИНФЕЕЕВ

2004-н.в.

94

45

Ринат ДАСАЕВ

1979-1990

91

44

Лев ЯШИН

1954-1967

74

25

Евгений РУДАКОВ

1968-1976

48

24

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

1990-2000

49

22

Виктор ЧАНОВ

1982-1990

21

16

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

2003-2012

29

15

Анзор КАВАЗАШВИЛИ

1965-1970

29

15

Руслан НИГМАТУЛЛИН

2000-2002

24

12

Юрий ДЕГТЯРЕВ

1968-1979

17

10

 Трансляция матча Россия - Румыния

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Материалы сюжета: Россия против Катара и Румынии
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Andersen32

Игорёк не пропустил от молдовашек? Не понятно зачем вызывали Беленова, вместо Джанаева, что бы размялась эта дырка?

22:48

ALEXEY959595

Он и рекордсмен по "мокрым" матчам))). В Лиге чемпионов все рекорды по пропущенным мячам подряд побил)))

22:43

Посол Юпитера

Больше всего игр за сборную страны провёл вратарь, который дважды мог завершить выступления из-за травм. Забавная, однако, штука судьба. Кто знает, может Смолов, забивший 8 голов за первые 8 лет карьеры, станет лучшим бомбардиром сборной или в клубном футболе.

21:34

Курт Лямке

Игорь Великий!!! Хейтерам - .... ну сами знаете!:))))))))))))

21:26

Посол Юпитера

Красноармеец К, ну когда уже будете читать хотя бы заголовок! Речь как раз про количество матчей и идёт!

21:26

Radej

вперёд Спартак!_____________Завязывай с комментами иди "Буратино" досматривай.

21:24

kaduly

Обычно у Акинфеева сколько ударов в створ столько голов

21:22

вперёд Спартак!

Кто с сухарями входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Кто пропускает всё в Европе? Начало рук его из ...опы, кого всё время узнают? Скажите, как его зовут?)))))))))))))))

21:20

kaduly

Значит румыны ни разу по воротам не попали

21:15

fedland

Так и должно быть, он же Игорян сухарян )))

21:14

resifi

Всех с победой!!! Игоря Акинфеева с 247 сухим матчем!!!

21:12

Levbereg

Обломались злопыхатели. Молодец!!!

21:08

Ж и в о й

Мужик!

21:06

Красноармеец К

Умница! Интересно было бы всё-таки при таких рекордах еще приводить количество матчей. Чтобы узнать процент. Хотя конечно понятно и ёжику, что сборная СССР пропускала меньше и реже. Мне так кажется...

21:04

ЗлобныйЖиртрест

Уря!

21:03

EVIL915

Эх, Гошка! Без тебя бы было скучно! Одни рекорды! Прям Усейн Болт, какой-то, в футболе!

21:02

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ