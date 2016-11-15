Акинфеев установил рекорд сборной по количеству сухих матчей

Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству сухих матчей в истории сборных СССР/СНГ/России. Товарищеская встреча с Румынией стала для голкипера ЦСКА 45-й, в которой ему удалось сохранить свои ворота на замке. Предыдущее достижение принадлежало Ринату Дасаеву – 44 игры без пропущенных мячей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Рекордсмены национальной сборной по сухим матчам

Вратарь Годы Матчи Сухие матчи Игорь АКИНФЕЕЕВ 2004-н.в. 94 45 Ринат ДАСАЕВ 1979-1990 91 44 Лев ЯШИН 1954-1967 74 25 Евгений РУДАКОВ 1968-1976 48 24 Станислав ЧЕРЧЕСОВ 1990-2000 49 22 Виктор ЧАНОВ 1982-1990 21 16 Вячеслав МАЛАФЕЕВ 2003-2012 29 15 Анзор КАВАЗАШВИЛИ 1965-1970 29 15 Руслан НИГМАТУЛЛИН 2000-2002 24 12 Юрий ДЕГТЯРЕВ 1968-1979 17 10

Трансляция матча Россия - Румыния