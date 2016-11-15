Акинфеев установил рекорд сборной по количеству сухих матчей

Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству сухих матчей в истории сборных СССР/СНГ/России. Товарищеская встреча с Румынией стала для голкипера ЦСКА 45-й, в которой ему удалось сохранить свои ворота на замке. Предыдущее достижение принадлежало Ринату Дасаеву – 44 игры без пропущенных мячей. (Кирилл БУРДАКОВ)
Рекордсмены национальной сборной по сухим матчам
|
Вратарь
|
Годы
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь АКИНФЕЕЕВ
|
2004-н.в.
|
94
|
45
|
Ринат ДАСАЕВ
|
1979-1990
|
91
|
44
|
Лев ЯШИН
|
1954-1967
|
74
|
25
|
Евгений РУДАКОВ
|
1968-1976
|
48
|
24
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
1990-2000
|
49
|
22
|
Виктор ЧАНОВ
|
1982-1990
|
21
|
16
|
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
|
2003-2012
|
29
|
15
|
Анзор КАВАЗАШВИЛИ
|
1965-1970
|
29
|
15
|
Руслан НИГМАТУЛЛИН
|
2000-2002
|
24
|
12
|
Юрий ДЕГТЯРЕВ
|
1968-1979
|
17
|
10
Andersen32
Игорёк не пропустил от молдовашек? Не понятно зачем вызывали Беленова, вместо Джанаева, что бы размялась эта дырка?
22:48
ALEXEY959595
Он и рекордсмен по "мокрым" матчам))). В Лиге чемпионов все рекорды по пропущенным мячам подряд побил)))
22:43
Посол Юпитера
Больше всего игр за сборную страны провёл вратарь, который дважды мог завершить выступления из-за травм. Забавная, однако, штука судьба. Кто знает, может Смолов, забивший 8 голов за первые 8 лет карьеры, станет лучшим бомбардиром сборной или в клубном футболе.
21:34
Курт Лямке
Игорь Великий!!! Хейтерам - .... ну сами знаете!:))))))))))))
21:26
Посол Юпитера
Красноармеец К, ну когда уже будете читать хотя бы заголовок! Речь как раз про количество матчей и идёт!
21:26
Radej
вперёд Спартак!_____________Завязывай с комментами иди "Буратино" досматривай.
21:24
kaduly
Обычно у Акинфеева сколько ударов в створ столько голов
21:22
вперёд Спартак!
Кто с сухарями входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Кто пропускает всё в Европе? Начало рук его из ...опы, кого всё время узнают? Скажите, как его зовут?)))))))))))))))
21:20
kaduly
Значит румыны ни разу по воротам не попали
21:15
fedland
Так и должно быть, он же Игорян сухарян )))
21:14
resifi
Всех с победой!!! Игоря Акинфеева с 247 сухим матчем!!!
21:12
Levbereg
Обломались злопыхатели. Молодец!!!
21:08
Ж и в о й
Мужик!
21:06
Красноармеец К
Умница! Интересно было бы всё-таки при таких рекордах еще приводить количество матчей. Чтобы узнать процент. Хотя конечно понятно и ёжику, что сборная СССР пропускала меньше и реже. Мне так кажется...
21:04
ЗлобныйЖиртрест
Уря!
21:03
EVIL915
Эх, Гошка! Без тебя бы было скучно! Одни рекорды! Прям Усейн Болт, какой-то, в футболе!
21:02