16:30 | Футбол — Сборная России

Александр Кержаков: "Сборная России 2012 года уверено обыграла бы эту команду"

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Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков в интервью "СЭ" сравнил команды 2012 и 2018 года.

– Если представить виртуальный матч между вашей с Аршавиным сборной образца Евро-2012 и национальной командой-2018, кто бы победил?

– Конечно, наша команда выиграла бы эту встречу.

– Разгромно?

– Скажем так, уверенно (смеется).

– На счету Кержакова был бы хет-трик?

– А может быть и покер (смеется). Если говорить серьезно, то очень хочется, чтобы сборная своей игрой показала состоятельность, вышла на ЧМ из группы и так далее… И отдельно хочется, чтобы своей игрой порадовала нас, болельщиков. Хочется увидеть страстный, небезразличный футбол, за который болельщики могут простить многое. (Андрей СИЗЯКИН)

Полная версия интервью Александра Кержакова

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

SadamR, с Грецией было больше 60% владения, 25 ударов, 10 в створ (при всего пяти ударах греков) - нынешняя сборная на такое вряд ли способна - будем отбиваться от саудитов и египтян.

17:45

aleksart-spb

какой капитан такая и сбродная!))

17:21

aleksart-spb

САША молодец,это не сборная ,это сбродная))

17:21

SadamR

Что же мертвую Грецию не обыграли?

16:52

Svarjich

Если не ошибаюсь, именно в 2012 году родился глагол "кержаковед"?

16:51

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