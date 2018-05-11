Александр Кержаков: "Сборная России 2012 года уверено обыграла бы эту команду"

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков в интервью "СЭ" сравнил команды 2012 и 2018 года.
– Если представить виртуальный матч между вашей с Аршавиным сборной образца Евро-2012 и национальной командой-2018, кто бы победил?
– Конечно, наша команда выиграла бы эту встречу.
– Разгромно?
– Скажем так, уверенно (смеется).
– На счету Кержакова был бы хет-трик?
– А может быть и покер (смеется). Если говорить серьезно, то очень хочется, чтобы сборная своей игрой показала состоятельность, вышла на ЧМ из группы и так далее… И отдельно хочется, чтобы своей игрой порадовала нас, болельщиков. Хочется увидеть страстный, небезразличный футбол, за который болельщики могут простить многое. (Андрей СИЗЯКИН)
shpasic
SadamR, с Грецией было больше 60% владения, 25 ударов, 10 в створ (при всего пяти ударах греков) - нынешняя сборная на такое вряд ли способна - будем отбиваться от саудитов и египтян.
17:45
aleksart-spb
какой капитан такая и сбродная!))
17:21
aleksart-spb
САША молодец,это не сборная ,это сбродная))
17:21
SadamR
Что же мертвую Грецию не обыграли?
16:52
Svarjich
Если не ошибаюсь, именно в 2012 году родился глагол "кержаковед"?
16:51