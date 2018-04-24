Александр Кержаков: "Представить Аршавина в сборной России могу лишь теоретически"

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков отметил, что не видит места Андрею Аршавину в национальной команде на чемпионате мира-2018. 37-летний полузащитник выступает за "Кайрат" в чемпионате Казахстана.

- Аршавин в сборной? Теоретически я могу представить кого угодно, - приводит "Р-Спорт" слова Кержакова. - Насколько хорошо это будет на практике – вот вопрос. Аршавину уже не 27, он играет в чемпионате Казахстана, при всем уважении к этому турниру я бы не взялся утверждать, что это серьезный уровень.