Губернатор Ленобласти: "Базовый бюджет "Ленинградца" – 100 миллионов рублей. Но это не предел"

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, на презентации ФК "Ленинградец" рассказал, из чего будет складываться бюджет клуба.

– Какие у клуба цели на сезон?

– Я надеялся, что ПФЛ мы проскочим за год. Но руководство команды и тренерский штаб на меня хмуро смотрят, когда я об этом говорю. В общем, посмотрим, что будет дальше. Важно быть функционально и материально готовым к ФНЛ.

– Из чего будет складываться бюджет "Ленинградца"?

– У клуба 11 акционеров, включая Ленобласть. У каждого из них по 9 процентов акций, в сумме – 99 процентов. Один процент будет выкуплен гендиректором клуба. 10 акционеров ежегодно вносят на развитие клуба 10 миллионов рублей. 100 миллионов – базовый бюджет, но это не предел. Есть ряд дружественных компаний, готовых помочь клубу в качестве рекламодателей. Так что дальше эта сумма может нарастать за счет спонсорских контрактов. (Егор БЫЧКОВ)