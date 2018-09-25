Бывший капитан "Мурома": "Бюджет клуба подняли в два раза, и тренер разогнал команду"

Защитник брянского "Динамо" Алексей Сапаев рассказал об уходе из "Мурома", где выступал в качестве капитана, и причинах неудачного старта его бывшей команды. В нынешнем сезоне "Муром", ставящий задачу занять место в тройке зоны "Запад" Олимп- ПФЛ, после 9 матчей занимает 11-е место, набрав 8 очков из 27 возможных. В межсезонье команду возглавил Владимир Казаков, сменивший на этом посту Сергея Бойко.

– Команда поменялась на 95 процентов, с прошлой команды осталось человека четыре, – сказал Сапаев "СЭ". – Команда новая, вместе ребята не играли, им нужно какое-то время, чтобы сформировался коллектив. Но главное, что в прошлом сезоне в "Муроме" была оборона, дававшая результат, команда стабильно набирала очки. Но пришел новый главный тренер с четким мнением: оборону нужно поменять, вратаря – тоже. Сами видите, теперь команда пропускает по 2-3 мяча в каждом матче. Команды обычно строятся с обороны, такие перестановки не могли привести ни к чему хорошему.

– Поменять состав – это желание исключительно тренера?

– Да, его. Он, скорее всего, просто пригласил в команду людей, с которыми уже работал. И посчитал, что они более качественные игроки. Но время показало, что он ошибался. Может, и надо было что-то поменять, сделать так, чтобы в атаке команда играла результативнее. В целом, коллектив, сформированный другим тренером, был неплохой, нужна была изюминка. Но менять состав на 95 процентов явно не к чему было, и результат это подтвердил. Для второй лиги все условия в "Муроме" созданы. Бюджет подняли в два раза, а результат – налицо. Получается, не с этого надо было начинать. (Александр Рогулев)