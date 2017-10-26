Александр Григорян: "Работа в "Арарате" была яркой и прекрасной историей"

Главный тренер Александр Григорян заявил, что покидает "Арарат" с чистой совестью и с хорошим результатом. Сегодня стало известно, что 51-летний специалист уходит из клуба. К ближайшим встречам команду будет готовить вице-президент и старший тренер Погос Галстян.

– Я принял решение покинуть пост главного тренера "Арарата", – цитирует клубная пресс-служба Григоряна. – Дело в том, что изначально у нас была договоренность, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100 процентов. Это можно судить по турнирной таблице, где "Арарат" уверенно лидирует с 12 очковым отрывом от ближайших преследователей.



Теперь я планирую развиваться и двигаться дальше. Благодарю футболистов, без кропотливого труда которых успех был бы невозможен. Я всегда находил понимание и чувствовал поддержку руководства клуба. Огромное спасибо и болельщикам, которые на каждом матче горячо поддерживали меня и "Арарат". Я ухожу с чистой совестью, хорошим результатом, работа в "Арарате" была яркой и прекрасной историей.

Напомним, что Григорян возглавил "Арарат" 16 августа 2017 года. Московский клуб занимает первую строчку первенства России в группе "Центр" ПФЛ, набрав 38 очков в 14 матчах.