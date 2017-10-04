Игорь Ефремов: "В ФНЛ не рассматривали вопрос видеоповторов"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что руководство лиги не рассматривало вопрос введения видеоповторов в матчах турнира. Правление РФПЛ обратилось в среду к РФС с предложением ввести видеоповторы в чемпионате страны.

- Пока мы этот вопрос не рассматривали, - цитирует "Р-Спорт" Ефремова. - Отношение к видеоповторам высказывают разные люди. Мне кажется, что это правильнее обсуждать, когда эксперимент, который проводит международная федерация, примет какие-то рамки, будут требования. Сейчас и у специалистов нашей страны возникают не то чтобы вопросы, а ждут выработки критериев. Ясно, что это является явлением времени, и, скорее всего, необходимо. А что касается ФНЛ, повторюсь, мы этот вопрос даже не обсуждали.