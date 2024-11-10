«СКА-Хабаровск» победил «Уфу»

«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Уфу» в матче 18-го тура первой лиги — 1:0.

У хозяев на 60-й минуте гол забил Георгий Гонгадзе.

«СКА-Хабаровск» набрал 24 очка и занимает 7-е место в таблице первой лиги. «Уфа» с 17 очками — на 17-й строчке.