«КАМАЗ» — «Сокол»: видеообзор матча Первой лиги

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«КАМАЗ» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги дома победил «Сокол» — 3:1.

У татарстанской команды отличились Борис Фартуна, Павел Горелов и Давид Караев. У гостей гол забил Дмитрий Сасин.