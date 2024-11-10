«Шинник» встретится с «Уралом» в 18-м туре ФНЛ 10 ноября

«Шинник» встретится с «Уралом» в 18-м туре ФНЛ в воскресенье, 10 ноября. Матч пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 15.00.

Матч «Шинник» — «Урал» можно смотреть в прямом эфире в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Отслеживайте ключевые события игры «Шинник» — «Урал» в матч-центре «СЭ».

«Шинник» после 17 туров с 18 очками занимал 15-е место в турнирной таблице первой лиги, в прошлое воскресенье ярославцы обыграли «Черноморец» в Новороссийске (1:0).

У «Урала» — 27 очков и 5-я строчка, в предыдущем туре екатеринбуржцы сыграли вничью с «Родиной» на своем поле (0:0).