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«Шинник» — «Урал»: смотреть матч первой лиги (ФНЛ)

«Шинник» встретится с «Уралом» в 18-м туре ФНЛ 10 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Шинник» встретится с «Уралом» в 18-м туре ФНЛ в воскресенье, 10 ноября. Матч пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 15.00.

Матч «Шинник» — «Урал» можно смотреть в прямом эфире в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Отслеживайте ключевые события игры «Шинник» — «Урал» в матч-центре «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
10 нояб, 15:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
Урал

«Шинник» после 17 туров с 18 очками занимал 15-е место в турнирной таблице первой лиги, в прошлое воскресенье ярославцы обыграли «Черноморец» в Новороссийске (1:0).

У «Урала» — 27 очков и 5-я строчка, в предыдущем туре екатеринбуржцы сыграли вничью с «Родиной» на своем поле (0:0).

ФК Урал
ФК Шинник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 18 9 9 0 34-13 36
2
 Балтика 18 10 6 2 23-12 36
3
 Арсенал 18 6 11 1 15-10 29
4
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 СКА-Хаб. 18 6 6 6 25-28 24
8
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
9
 Енисей 18 7 2 9 18-22 23
10
 Ротор 18 5 8 5 13-14 23
11
 КАМАЗ 18 6 4 8 17-14 22
12
 Нефтехимик 18 5 7 6 15-18 22
13
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
14
 Сокол 18 4 7 7 10-21 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 18 4 6 8 11-17 18
17
 Уфа 18 4 5 9 17-24 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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8.11 19:00
Ротор – Сочи
 1 : 1
9.11 15:00
Алания – Арсенал
 0 : 0
9.11 17:00
КАМАЗ – Сокол
 3 : 1
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 2 : 0
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
 1 : 2
10.11 08:00
СКА-Хаб. – Уфа
 1 : 0
10.11 15:00
Шинник – Урал
 - : -
10.11 17:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
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Родина – Чайка
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Торпедо М

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Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
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СКА-Хабаровск

 13 1 6
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Давид Шавлохов

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 15 1 4
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