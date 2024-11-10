«Алания» — «Арсенал»: видеообзор матча Первой лиги

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Тульский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Аланией» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

«Арсенал» (29 очков) занимает третье место в первой лиге. «Алания» (18) идет 16-й в турнирной таблице.