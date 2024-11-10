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Сегодня, 02:50

«Алания» — «Арсенал»: видеообзор матча Первой лиги

Сергей Разин
корреспондент
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Тульский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Аланией» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

«Арсенал» (29 очков) занимает третье место в первой лиге. «Алания» (18) идет 16-й в турнирной таблице.

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 18 9 9 0 34-13 36
2
 Балтика 18 10 6 2 23-12 36
3
 Арсенал 18 6 11 1 15-10 29
4
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 18 7 2 9 18-22 23
9
 Ротор 18 5 8 5 13-14 23
10
 КАМАЗ 18 6 4 8 17-14 22
11
 Нефтехимик 18 5 7 6 15-18 22
12
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
13
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
14
 Сокол 18 4 7 7 10-21 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 18 4 6 8 11-17 18
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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8.11 19:00
Ротор – Сочи
 1 : 1
9.11 15:00
Алания – Арсенал
 0 : 0
9.11 17:00
КАМАЗ – Сокол
 3 : 1
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 2 : 0
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
 1 : 2
10.11 08:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
10.11 15:00
Шинник – Урал
 - : -
10.11 17:00
Тюмень – Черноморец
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Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

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 15 1 4
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