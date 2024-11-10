«Урал» обыграл «Шинник» в первом матче под руководством Шатова

Читать «СЭ» в

«Урал» на выезде победил «Шинник» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

«Урал» проводил первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Шатова.

На 22-й минуте счет открыл Мингиян Бевеев. На 49-й минуте преимущество екатеринбуржцев удвоил Андрей Егорычев.

Ярославцы играли в меньшинстве с 52-й минуты — красную карточку получил Джонатан.

«Урал» (30 очков) поднялся на третье место в первой лиге. «Шинник» (18) идет 15-м в турнирной таблице.