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Сегодня, 16:55

«Урал» обыграл «Шинник» в первом матче под руководством Шатова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Урал» на выезде победил «Шинник» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

«Урал» проводил первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Шатова.

На 22-й минуте счет открыл Мингиян Бевеев. На 49-й минуте преимущество екатеринбуржцев удвоил Андрей Егорычев.

Ярославцы играли в меньшинстве с 52-й минуты — красную карточку получил Джонатан.

«Урал» (30 очков) поднялся на третье место в первой лиге. «Шинник» (18) идет 15-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
10 нояб, 15:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
0:2
Урал

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Урал
ФК Шинник
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 18 9 9 0 34-13 36
2
 Балтика 18 10 6 2 23-12 36
3
 Арсенал 18 6 11 1 15-10 29
4
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 СКА-Хаб. 18 6 6 6 25-28 24
8
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
9
 Енисей 18 7 2 9 18-22 23
10
 Ротор 18 5 8 5 13-14 23
11
 КАМАЗ 18 6 4 8 17-14 22
12
 Нефтехимик 18 5 7 6 15-18 22
13
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
14
 Сокол 18 4 7 7 10-21 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 18 4 6 8 11-17 18
17
 Уфа 18 4 5 9 17-24 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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 1 : 1
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Торпедо – Енисей
 2 : 0
9.11 18:00
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 1 : 2
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СКА-Хаб. – Уфа
 1 : 0
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Шинник – Урал
 - : -
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