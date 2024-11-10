«Урал» обыграл «Шинник» в первом матче под руководством Шатова
«Урал» на выезде победил «Шинник» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
«Урал» проводил первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Шатова.
На 22-й минуте счет открыл Мингиян Бевеев. На 49-й минуте преимущество екатеринбуржцев удвоил Андрей Егорычев.
Ярославцы играли в меньшинстве с 52-й минуты — красную карточку получил Джонатан.
«Урал» (30 очков) поднялся на третье место в первой лиге. «Шинник» (18) идет 15-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|18
|9
|9
|0
|34-13
|36
|
2
|Балтика
|18
|10
|6
|2
|23-12
|36
|
3
|Арсенал
|18
|6
|11
|1
|15-10
|29
|
4
|Сочи
|18
|7
|7
|4
|28-19
|28
|
5
|Урал
|17
|7
|6
|4
|23-17
|27
|
6
|Чайка
|17
|6
|7
|4
|23-20
|25
|
7
|СКА-Хаб.
|18
|6
|6
|6
|25-28
|24
|
8
|Черноморец
|17
|7
|3
|7
|22-24
|24
|
9
|Енисей
|18
|7
|2
|9
|18-22
|23
|
10
|Ротор
|18
|5
|8
|5
|13-14
|23
|
11
|КАМАЗ
|18
|6
|4
|8
|17-14
|22
|
12
|Нефтехимик
|18
|5
|7
|6
|15-18
|22
|
13
|Родина
|17
|4
|9
|4
|16-16
|21
|
14
|Сокол
|18
|4
|7
|7
|10-21
|19
|
15
|Шинник
|17
|4
|6
|7
|12-18
|18
|
16
|Алания
|18
|4
|6
|8
|11-17
|18
|
17
|Уфа
|18
|4
|5
|9
|17-24
|17
|
18
|Тюмень
|17
|2
|3
|12
|13-28
|9
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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34 тур
|8.11
|19:00
|
Ротор – Сочи
|1 : 1
|9.11
|15:00
|
Алания – Арсенал
|0 : 0
|9.11
|17:00
|
КАМАЗ – Сокол
|3 : 1
|9.11
|17:00
|
Торпедо – Енисей
|2 : 0
|9.11
|18:00
|
Нефтехимик – Балтика
|1 : 2
|10.11
|08:00
|
СКА-Хаб. – Уфа
|1 : 0
|10.11
|15:00
|
Шинник – Урал
|- : -
|10.11
|17:00
|
Тюмень – Черноморец
|- : -
|10.11
|19:30
|
Родина – Чайка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|13
|1
|6
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|15
|1
|4
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