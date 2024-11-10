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Сегодня, 21:25

Дубль Рейны принес «Родине» победу над «Чайкой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Родина» на своем поле обыграла «Чайку» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Дубль оформил Йорди Рейна. Перуанец отличился на 9-й и 44-й минутах.

«Родина» (24 очка) поднялась на восьмое место в первой лиге. «Чайка» (25) остается седьмой в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
10 нояб, 19:30. Сапсан Арена (Москва)
Родина
2:0
Чайка

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Чайка (Песчанокопское)
Йорди Рейна
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 18 9 9 0 34-13 36
2
 Балтика 18 10 6 2 23-12 36
3
 Урал 18 8 6 4 25-17 30
4
 Арсенал 18 6 11 1 15-10 29
5
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
6
 Черноморец 18 8 3 7 26-25 27
7
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
8
 СКА-Хаб. 18 6 6 6 25-28 24
9
 Енисей 18 7 2 9 18-22 23
10
 Ротор 18 5 8 5 13-14 23
11
 КАМАЗ 18 6 4 8 17-14 22
12
 Нефтехимик 18 5 7 6 15-18 22
13
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
14
 Сокол 18 4 7 7 10-21 19
15
 Шинник 18 4 6 8 12-20 18
16
 Алания 18 4 6 8 11-17 18
17
 Уфа 18 4 5 9 17-24 17
18
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Ротор – Сочи
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КАМАЗ – Сокол
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Торпедо – Енисей
 2 : 0
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 1 : 2
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СКА-Хаб. – Уфа
 1 : 0
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Шинник – Урал
 0 : 2
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Родина – Чайка
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