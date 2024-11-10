Дубль Рейны принес «Родине» победу над «Чайкой»

«Родина» на своем поле обыграла «Чайку» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Дубль оформил Йорди Рейна. Перуанец отличился на 9-й и 44-й минутах.

«Родина» (24 очка) поднялась на восьмое место в первой лиге. «Чайка» (25) остается седьмой в турнирной таблице.