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Сегодня, 17:15

«Родина» — «Чайка»: смотреть онлайн-трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Родина» сыграет с «Чайкой» в Первой лиги 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Святослав Кожедуб, игрок ФК «Родина».
Фото ФК «Родина»

«Родина» сыграет с «Чайкой» в 18-м туре Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 10 ноября. Матч пройдет на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Родина» — «Чайка» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Первой лиги. Также матчи ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 17-ти туров Первой лиги московская команда набрала 21 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице. Клуб из Песчанокопского с 25-ю баллами располагается на шестой строчке ФНЛ.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
10 нояб, 19:30. Сапсан Арена (Москва)
Родина
Чайка

ФНЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Чайка (Песчанокопское)
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«Урал» обыграл «Шинник» в первом матче под руководством Шатова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 18 9 9 0 34-13 36
2
 Балтика 18 10 6 2 23-12 36
3
 Урал 18 8 6 4 25-17 30
4
 Арсенал 18 6 11 1 15-10 29
5
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 СКА-Хаб. 18 6 6 6 25-28 24
8
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
9
 Енисей 18 7 2 9 18-22 23
10
 Ротор 18 5 8 5 13-14 23
11
 КАМАЗ 18 6 4 8 17-14 22
12
 Нефтехимик 18 5 7 6 15-18 22
13
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
14
 Сокол 18 4 7 7 10-21 19
15
 Шинник 18 4 6 8 12-20 18
16
 Алания 18 4 6 8 11-17 18
17
 Уфа 18 4 5 9 17-24 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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32 тур
33 тур
34 тур
8.11 19:00
Ротор – Сочи
 1 : 1
9.11 15:00
Алания – Арсенал
 0 : 0
9.11 17:00
КАМАЗ – Сокол
 3 : 1
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 2 : 0
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
 1 : 2
10.11 08:00
СКА-Хаб. – Уфа
 1 : 0
10.11 15:00
Шинник – Урал
 0 : 2
10.11 17:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
10.11 19:30
Родина – Чайка
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 13 1 6
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 15 1 4
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