Дубль Никифорова принес «Черноморцу» крупную победу над «Тюменью»

«Черноморец» в гостях разгромил «Тюмень» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:1.

Дубль у гостей оформил Никита Никифоров. 19-летний нападающий забил на 18-й и 32-й минутах. Еще по голу забили Мераби Уридия (1-я минута) и Роман Акбашев (36-я).

Единственный гол хозяев в активе Оливье Кенфака (21-я).

«Черноморец» (27 очков) поднялся на шестое место в первой лиге. «Тюмень» (9) продолжает замыкать турнирную таблицу.