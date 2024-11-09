«Балтика» одержала волевую победу над «Нефтехимиком»

«Балтика» в гостевом матче 18-го тура Мелбет-первой лиги одержала волевую победу над «Нефтехимиком» — 2:1. На гол хавбека Данилы Емельянова калининградцы ответили точными ударами защитника Александра Осипова и полузащитника Юрия Ковалева.

«Балтика» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, уступая «Торпедо» только по дополнительным показателям — у команд по 36 очков.

«Нефтехимик» (22 очка) расположился на 11-й позиции.