Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России пройдет в Москве 27 сентября, сообщает официальный сайт "Амкара", который на этой стадии турнира сыграет с "Ростовом". Начало мероприятия – 12.00 по московскому времени.

Отметим, что в 1/8, 1/4 и 1/2 финала национального кубка хозяин поля определяется по большей разнице выездных и домашних игр. При равенстве этого показателя проводится жеребьевка.

Помимо пары "Амкар" – "Ростов", определится место проведения следующих игр:

"Авангард" – "Тамбов"

"Енисей" – "Луч-Энергия"

"Олимпиец" – "Шинник"

В оставшихся парах хозяева поля уже известны (указаны первыми):

"СКА-Хабаровск" – "Динамо СПб"

"Спартак" – "Спартак-Нальчик"

"Рубин" – "Крылья Советов"

​"Тосно" – "Томь"

Напомним, матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 и 26 октября.

Кубок России-2017/18. 10 из 16 клубов РФПЛ вне игры