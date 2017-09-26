Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:00 | Футбол — Кубок России

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября


Жеребьевка 1/8 финала Кубка России пройдет в Москве 27 сентября, сообщает официальный сайт "Амкара", который на этой стадии турнира сыграет с "Ростовом". Начало мероприятия – 12.00 по московскому времени.

Отметим, что в 1/8, 1/4 и 1/2 финала национального кубка хозяин поля определяется по большей разнице выездных и домашних игр. При равенстве этого показателя проводится жеребьевка.

Помимо пары "Амкар" – "Ростов", определится место проведения следующих игр:

"Авангард" "Тамбов"
"Енисей" "Луч-Энергия"
"Олимпиец" "Шинник"

В оставшихся парах хозяева поля уже известны (указаны первыми):

"СКА-Хабаровск" "Динамо СПб"
"Спартак" "Спартак-Нальчик"
"Рубин" "Крылья Советов"
"Тосно" "Томь"

Напомним, матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 и 26 октября.

Кубок России-2017/18. 10 из 16 клубов РФПЛ вне игры

Опрос

Кто выиграет Кубок России-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/32452/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий