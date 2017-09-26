Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России пройдет в Москве 27 сентября, сообщает официальный сайт "Амкара", который на этой стадии турнира сыграет с "Ростовом". Начало мероприятия – 12.00 по московскому времени.
Отметим, что в 1/8, 1/4 и 1/2 финала национального кубка хозяин поля определяется по большей разнице выездных и домашних игр. При равенстве этого показателя проводится жеребьевка.
Помимо пары "Амкар" – "Ростов", определится место проведения следующих игр:
"Авангард" – "Тамбов"
"Енисей" – "Луч-Энергия"
"Олимпиец" – "Шинник"
В оставшихся парах хозяева поля уже известны (указаны первыми):
"СКА-Хабаровск" – "Динамо СПб"
"Спартак" – "Спартак-Нальчик"
"Рубин" – "Крылья Советов"
"Тосно" – "Томь"
Напомним, матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 и 26 октября.
Опрос
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ростов
- Спартак Нч
- Амкар
- Томь
- Авангард Курск
- Спартак (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Луч-Энергия
- СКА-Хабаровск
- Шинник
- Тосно
- Динамо СПб (Футбол)
- ФК Тамбов
- Олимпиец