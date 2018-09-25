"Зенит" вылетел на матч с "Волгарем", Паредес остался в Петербурге

"Зенит" отправился в Астрахань на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России против "Волгаря"​, сообщает официальный сайт клуба. На игру не полетел полузащитник команды Леандро Паредес. Хавбек проведет автограф-сессию на "Смотри+ Арене" (стадион "Санкт-Петербург"), где трансляцию игры смогут посмотреть жители Санкт-Петербурга и гости города. Кроме того, на стадионе планируется выступление групп "Кирпичи" и "Тролль гнет ель".

Матч "Волгарь" – "Зенит" пройдет в среду на астраханском стадионе "Центральный", начало – в 18.00 по московскому времени.