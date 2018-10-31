Заснеженное поле перед матчем "Урал" - "Нижний Новогород". Фото

"Урал" опубликовал фото со стадиона перед началом матча 1/8 финал Олимп-Кубка России против "Нижнего Новгорода". На фотографии видно, что на поле лежит снег.
- Наш стадион за час до матча "Урал" - "Нижний Новгород", - говорится в сообщении. - Выбираем, каким мячом играть. Посоветуйте, красный или желтый выбрать?
Матч начнется в 17.00 по московскому времени.
Наш стадион за час до матча #УралНижнийНовгород. Выбираем, каким мячом играть. Посоветуйте, красный или желтый выбрать? pic.twitter.com/DECW1H30up– ФК Урал (@FCURAL) 31 октября 2018 г.
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