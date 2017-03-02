18:49 | ФУТБОЛ — Кубок России

Виталий Мутко: "РФС рассмотрит вариант проведения финала Кубка России в Сочи"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что бюро исполкома РФС в пятницу рассмотрит вариант проведения финального матча Кубка России сезона-2016/17 на стадионе "Фишт" в Сочи. Ранее Мутко сообщил, что финальная игра Кубка России может пройти в период с 1 по 3 мая. Первый футбольный матч на реконструированном "Фиште" состоится 28 марта – в нем сыграют сборные России и Бельгии.

– Завтра на бюро исполкома рассмотрим вариант с проведением финала Кубка России в Сочи, – приводит ТАСС слова Мутко. – 10 марта я сам побываю на стадионе. Пошагово все рассмотрим. Пока вводится стадион, всегда есть вопросы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4066168

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