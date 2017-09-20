Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:29 20 сентября | Футбол — Кубок России

Видео: нереальная комбинация и гол Зуева "Волгарю"

3

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев стал автором эффектного гола в ворота "Волгаря" в матче 1/16 финала Кубка России (2:0). Хавбек на 22-й минуте встречи открыл счет, в касание перебросив голкипера соперников после красивой комбинации дончан.

Позор "Краснодара", возвращение Джанаева, засуха "Динамо"

3
Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

maxcds

молодежь должна играть. и тогда будет не стыдно за наш футбол

00:02

Levbereg

А какой пас ему Бухаров дал. И Зуев красивый гол забил. Так если бы все время играли.

23:46 20 сентября

Felix BARSA

Молодцы ребята! Ждем повторения кубковой победы!

23:39 20 сентября