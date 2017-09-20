Видео: нереальная комбинация и гол Зуева "Волгарю"

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев стал автором эффектного гола в ворота "Волгаря" в матче 1/16 финала Кубка России (2:0). Хавбек на 22-й минуте встречи открыл счет, в касание перебросив голкипера соперников после красивой комбинации дончан.

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