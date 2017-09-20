Видео: нереальная комбинация и гол Зуева "Волгарю"

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев стал автором эффектного гола в ворота "Волгаря" в матче 1/16 финала Кубка России (2:0). Хавбек на 22-й минуте встречи открыл счет, в касание перебросив голкипера соперников после красивой комбинации дончан.
Позор "Краснодара", возвращение Джанаева, засуха "Динамо"
Гол Саши Зуева pic.twitter.com/OHVdyTIJf3– Football Club Rostov (@rostovfc) 20 сентября 2017 г.
maxcds
молодежь должна играть. и тогда будет не стыдно за наш футбол
00:02
Levbereg
А какой пас ему Бухаров дал. И Зуев красивый гол забил. Так если бы все время играли.
23:46 20 сентября
Felix BARSA
Молодцы ребята! Ждем повторения кубковой победы!
23:39 20 сентября