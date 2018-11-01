Валерий Карпин прокомментировал возможный переход в "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 1/8 финала Кубка России с "Зенитом" (3:1) заявил, что ему не мешают слухи о приглашении в "Спартак" и предложил адресовать вопросы по этой теме комментатору "Матч ТВ" Нобелю Арустамяну.

- Как вам работалось эту неделю при постоянных слухах о возможности вашего приглашения в "Спартак"?

- А вот Нобель здесь на игре, его спрашивайте. Про "Спартак" он все знает, я ничего не знаю.

- Но предложение от "Спартака" было?

- Конкретики никакой не было и нет. Работалось спокойно, единственное - хочу поблагодарить всех болельщиков "Ростова", кто в различных соцсетях поддерживал меня в эти дни.

- Вот и Нобель пришел. Не хотите его спросить?

- Прекрасно, сейчас спросим. Нобель! Тут ребята про "Спартак" хотят знать, расскажи им!

- Оставайтесь тут, Валерий Георгиевич. У вас тут хорошая команда, вам здесь комфортно будет, - заявил Арустамян из зала.

- Спасибо. Еще вопросы есть? До свидания. (Юрий Плохотниченко)