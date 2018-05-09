"Тосно" выиграл Кубок. Каким будет представительство России в еврокубках?

Клуб из Ленинградской области одержал победу над курским "Авангардом" в финале Кубка России в Волгограде (2:1). Вместе с тем, учитывая, что "Тосно" не имеет возможности получить лицензию УЕФА, состав российских клубов в еврокубках-2018/19 должен быть таким:
– чемпион страны-2017/18 ("Локомотив") и серебряный призер попадут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов;
– бронзовый призер стартует с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (всего таких раундов четыре);
– команда, которая займет четвертое место в чемпионате, попадет напрямую в групповой турнир Лиги Европы;
– команда, которая займет пятое место в чемпионате, стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы (всего таких раундов четыре);
– команда, которая займет шестое место в чемпионате и получит лицензию, стартует со 2-го отборочного раунда Лиги Европы. (Александр БОБРОВ)
Расклад перед финишем чемпионата России в первой пятерке – здесь // Расклад перед финишем в споре за шестое место – здесь
diskmen
lavric999обычно на волне такого успеха команда выигрывет следующий матч.Арсенал попадёт в Кубок,а Анжи вылетит
21:35
lavric999
Семак, все в твоих руках! Выигрывай дома матч, занимай 6-е место, на Лигу Европы, и параллельно выбивай обладателя Кубка России - Тосно в ФНЛ. Отличный расклад! Удачи!
21:18
ninzarov
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
21:18
волк-13
А если 6 команда тоже не получит лицензию?
21:16