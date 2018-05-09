"Тосно" выиграл Кубок. Каким будет представительство России в еврокубках?

"Тосно" - с Кубком, но без Европы. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Клуб из Ленинградской области одержал победу над курским "Авангардом" в финале Кубка России в Волгограде (2:1). Вместе с тем, учитывая, что "Тосно" не имеет возможности получить лицензию УЕФА, состав российских клубов в еврокубках-2018/19 должен быть таким:

– чемпион страны-2017/18 ("Локомотив") и серебряный призер попадут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов;

– бронзовый призер стартует с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (всего таких раундов четыре);

– команда, которая займет четвертое место в чемпионате, попадет напрямую в групповой турнир Лиги Европы;

– команда, которая займет пятое место в чемпионате, стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы (всего таких раундов четыре);

– команда, которая займет шестое место в чемпионате и получит лицензию, стартует со 2-го отборочного раунда Лиги Европы. (Александр БОБРОВ)

Расклад перед финишем чемпионата России в первой пятерке – здесь // Расклад перед финишем в споре за шестое место – здесь

Все о чемпионате России по футболу - здесь