Шамиль Газизов: "Уфе" нужно гнать прочь мысли о победе в Кубке России"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подчеркнул, что победа в матче 1/8 финала Кубка России над "Тереком" (1:1, пенальти – 4:3) далась команде нелегко. По его словам, выступление в данном турнире очень важно для уфимцев.

- Для любой команды второй по значимости турнир в России важен, более короткого пути к титулу нет, - приводит "Р-Спорт" слова Газизова. - Для нас Кубок России важен. Победа над таким соперником, как "Терек", далась нам нелегко.

Мысли о победе в Кубке России надо гнать прочь, если они даже приходят. Надо просто готовиться к каждому матчу. Я полностью поддерживаю Гончаренко в том, что мы работаем от матча к матчу.

Именно следующий матч самый важный для нас. Так дальше и будет. Когда настанет серия четвертьфиналов, тогда будем на эту встречу настраиваться, а наперед пока загадывать не будем.

Напомним, соперником Уфы в 1/4 финала Кубка России станет победитель пары "Зенит" - "Анжи".

Трансляция матча "Зенит" - "Анжи"