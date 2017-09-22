Сергей Фурсенко: "У "Зенита" произошла недооценка супермотивированности соперника"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что клуб проиграл петербургскому "Динамо" (2:3) в матче 1/16 финала Кубка России из-за недооценки соперника. Также он считает, что результат игры предопределен подготовкой к матчам с "Краснодаром" и "Реал Сосьедад".

– Причина, мне кажется, простая: когда тренерский штаб изучает игру соперника, он видит ее в тех условиях, в которых он действует обычно, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Думаю, с одной стороны, произошла некоторая недооценка супермотивированности соперника, а с другой, мегамотивированности 37 тысяч болельщиков, которые, конечно, гонят "Зенит" в атаку; но это влияет и на соперника, ребята из "Динамо" были мотивированы за гранью. Плюс такая неожиданность как удаление. В целом команда играла неплохо, но 110 минут действовать вдесятером против одиннадцати очень мотивированных игроков первой лиги, конечно, крайне тяжело, а дальше вы видели, какой был результат.

Предстоящий матч с "Краснодаром" очень важен, потому что это ключевой соперник, нас разделяет всего три очка. Как говорят в таких случаях, будет матч за 6 очков. Мы готовимся, и во многом результат матча в Кубке был предопределен подготовкой к играм с "Краснодаром" и "Реал Сосьедад".

Манчини? Думаю, это эмоциональная реакция, потому что он тренер – победитель, он завоевывал Кубки в каждом чемпионате, в котором работал. Конечно, желание завоевать кубок было большим. Но очень высокая мотивация соперника сыграла роль.